Criminosos praticam série de assaltos envolvendo crianças em Osasco; vídeo

Dois motociclistas cometeram uma série de assaltos envolvendo crianças em Osasco, na região metropolitana de São Paulo , no domingo (10). Uma família estava em uma sorveteria e, poucos segundos antes de entrar no carro, foi abordada pela dupla, que estava armada. Os dois criminosos exigiram o anel de casamento do pai e, enquanto as crianças corriam para dentro do estabelecimento, levaram também os pertences da mãe. Um pouco mais tarde, outro caso ocorreu na mesma região. Um pai caminhava com o filho de 2 anos, que brincava em um triciclo, quando os criminosos o abordaram. O homem foi ameaçado durante toda a ação, enquanto a criança gritava de medo.