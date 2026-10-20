Pesquisa: Flávio tem 52% e Lula 48% das intenções de voto

Uma recente pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data revela que Flávio Bolsonaro lidera as intenções de voto para a presidência da República com 48%, enquanto Lula aparece com 45% dos votos totais. O levantamento incluiu respostas de 2.000 eleitores em todo o Brasil e foi realizado entre os dias 15 e 19 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.



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