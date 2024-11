Polícia investiga suposta quadrilha que aplica golpes em lojas de carros em Santos (SP)

A polícia investiga uma quadrilha especializada em aplicar golpes em lojas de carros em Santos, litoral sul de SP. Em um dos casos, ocorrido no dia 4 de outubro, gravado por câmeras de segurança, um homem entra em uma concessionária usando capacete e finge ser cliente interessado em financiar um veículo. Ao chegar no escritório, o criminoso revela uma arma, ameaça os funcionários, rouba seus pertences e os obriga a realizar transferências de dinheiro. Todos os outros golpes seguiram a mesma dinâmica, e, em um dia, o homem chegou a invadir duas lojas.



Os policiais conseguiram identificar o suspeito pelas características descritas pelas vítimas, mas ele foi morto por um agente à paisana antes de ser preso . As investigações, no entanto, continuam. Isso porque as vítimas relataram que foram obrigadas a realizar transferências para diferentes pessoas, o que levanta a suspeita de se tratar de uma quadrilha especializada neste tipo de golpe .