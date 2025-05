Multas por embriaguez têm aumento de 150% no primeiro trimestre de 2025 em SP

O Detran e a Polícia Militar vão ampliar as operações de combate à embriaguez ao volante . As fiscalizações de trânsito serão intensificadas nas ruas e estradas do estado de São Paulo durante o mês de maio. Nos três primeiros meses do ano, as multas por dirigir embriagado aumentaram 150%, em comparação com o mesmo período de 2024.



Até o final do mês de maio, cerca de cem operações da Lei Seca serão feitas pela polícia paulista. Aproximadamente 70.000 motoristas serão testados, um aumento de 42% em relação ao ano passado.



Dirigir embriagado é considerado crime e tem como punição multa de R$ 2.934,70, além de suspensão da carteira e reclusão de 6 meses a 3 anos.