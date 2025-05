Sul do Brasil registra geadas, mas temperaturas devem aumentar até o final da semana

Santa Catarina registrou geada em algumas regiões do estado na manhã desta segunda-feira (12). Fenômeno ocorre quando se forma uma camada de gelo nas superfícies por conta da redução de temperatura quando a umidade do ar está elevada.



Em entrevista ao Conexão Record News , Giovanni Dolif, doutor em meteorologia e coordenador de operações substituto do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), afirma que as geadas devem se repetir na terça-feira (13), porém a temperatura deve aumentar no Sul até o final da semana.



O especialista explica ainda que, mesmo o termômetro marcando temperaturas baixas , porém positivas, o número é ainda menor na grama congelada. Sobre terça, “a previsão é de que a temperatura fique em torno de 0°C, um pouco acima, mas ainda pode ter geada na vegetação por conta dessa diferença de temperatura”, completa.