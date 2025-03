RECORD NEWS contra a dengue: casa abandonada em Osasco (SP) acumula lixo e água parada

Um morador denunciou uma casa abandonada que acumula lixo e água parada em Osasco (SP). Segundo o denunciante, ele e a filha pegaram dengue alguns dias antes do envio da queixa e seguem em recuperação. Dois protocolos foram abertos pelo morador na prefeitura, mas nada foi feito ainda, mesmo após 40 dias.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.