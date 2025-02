Trump retoma aproximação com o setor privado ao incluir CEOs no governo, diz especialista

Em entrevista ao Link News , Denilde Holzhacker, professora de relações internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), comentou a presença dos empresários Mark Zuckerberg, da Meta, Jeff Bezos, da Amazon, e Elon Musk , da Tesla e do X, na posse de Donald Trump , que ocorreu nesta segunda-feira (20) em Washington, D.C.. Segundo a especialista, a aproximação com o setor privado é uma tradição republicana, que Trump retoma de maneira mais ampla.



“Nesse caso, chamou a atenção pelo número de participantes das bigtechs e pela agenda, que aparece inclusive no próprio discurso, de defesa dessas empresas, a partir da defesa de que é preciso garantir a liberdade de expressão na sua mais ampla capacidade”, pontuou. Denilde ponderou ainda sobre as críticas acerca de um possível conflito de interesse na participação desses agentes no governo, em especial de Elon Musk, que terá um cargo oficial na administração.



O republicano Donald Trump tomou posse como o 47º presidente dos Estados Unidos. Ele assume a presidência com a promessa de acabar com o conflito no Oriente Médio, já que teve papel importante no acordo de cessar-fogo antes mesmo de assumir o poder. Além disso, pretende dar fim à guerra entre Ucrânia e Rússia , fazer frente ao comércio chinês com o aumento de tarifas de produtos importados e reduzir o custo de vida para os americanos, que disparou com o aumento da inflação durante o governo de Joe Biden.