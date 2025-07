Trump se reúne com secretário-geral da Otan e promete 'anúncio' sobre guerra na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reúne nesta segunda-feira (14) com o secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Mark Rutte, na Casa Branca. A expectativa é que, após o encontro, Trump faça um anúncio que pode marcar uma nova fase da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Desde que foi eleito, o republicano afirma que uma de suas prioridades é colocar fim ao conflito, inclusive prometendo que teria capacidade de negociar diretamente com o presidente russo, Vladimir Putin.



Nos últimos meses, Trump indicou diversas vezes à imprensa que entraria em contato com Putin, buscando estabelecer um canal de diálogo. No entanto, nas últimas semanas, passou a declarar insatisfação com o avanço russo sobre a Ucrânia, indicando uma mudança de postura. A reunião com Stoltenberg ocorre em meio a rumores de que os Estados Unidos podem alterar a natureza do apoio militar enviado à Ucrânia, incluindo armamentos mais ofensivos, algo que marcaria uma inflexão na estratégia americana e abriria um novo capítulo na guerra.