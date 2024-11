Vídeo: idoso perde controle da direção, atropela homem e tomba o próprio carro em Bauru (SP)

Um idoso atropelou um homem e, em seguida, tombou o próprio carro no estacionamento de um laboratório em Bauru, no interior de São Paulo , nesta terça-feira (12). De acordo com a Polícia Militar, o motorista de 75 anos perdeu o controle da direção do veículo, mas sofreu apenas ferimentos no braço e foi atendido por uma equipe médica dentro do laboratório. Ele estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o licenciamento do veículo vencidos. O carro foi encaminhado para o pátio da polícia.