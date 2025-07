Inovação no agronegócio transforma vidas, afirma especialista da Embrapa Renata Silva discute acessibilidade tecnológica e inclusão social no Mulheres Positivas Mulheres Positivas|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 17h22 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h22 ) twitter

‘O conhecimento é transformador’, diz especialista em inovação do agro

Renata Silva, especialista em inovação da Embrapa, participou do programa Mulheres Positivas para discutir como a inovação está transformando o agronegócio. Ela destacou a importância de tornar o conhecimento acessível para todos os produtores, especialmente aqueles em comunidades marginalizadas.

Renata compartilhou sua trajetória pessoal no setor agrícola, mencionando suas origens em uma família de pequenos produtores e sua formação em comunicação científica. Ela enfatizou que a disseminação de informações pode melhorar a compreensão pública sobre a origem dos alimentos e o funcionamento do agro no Brasil.

A especialista ressaltou o papel da inteligência artificial em otimizar processos produtivos e ajudar agricultores a tomar decisões informadas. Ela também destacou a inovação socioprodutiva promovida pela Embrapa, que leva tecnologia a agricultores familiares e comunidades tradicionais, melhorando renda e qualidade de vida.

Renata mencionou ainda o movimento das mulheres do café em Rondônia, que busca dar visibilidade às mulheres no setor. Essa iniciativa tem transformado a cafeicultura na região, promovendo inclusão e protagonismo feminino.

‌



O programa Mulheres Positivas é transmitido pela RECORD NEWS às quintas-feiras.

