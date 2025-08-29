Prêmio Mulheres Positivas celebra lideranças femininas e reforça a importância da saúde preventiva Quinta edição do evento reuniu na RECORD personalidades que inspiram a transformação social e o protagonismo feminino Mulheres Positivas|Do R7 29/08/2025 - 19h16 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com o tema o Futuro sem câncer de colo do útero, a premiação reforçou a missão de unir vozes em torno da saúde preventiva e do protagonismo feminino Divulgação/ Mulheres Positivas.

Em sua quinta edição, o Prêmio Mulheres Positivas reuniu personalidades do mundo corporativo, da comunicação e do terceiro setor nesta sexta (29), na RECORD, para reconhecer mulheres que se destacam em diferentes áreas e que, com suas trajetórias, promovem impacto positivo na sociedade e inspiram novas gerações.

Com o tema o “Futuro sem câncer de colo do útero”, a premiação reforçou a missão de unir vozes em torno da saúde preventiva e do protagonismo feminino.

Entre as homenageadas desta edição estiveram nomes como Juliana Roschel, VP de Marketing & Growth do Nubank; Dra. Lívia Schwab, Gerente Sênior de Saúde do Grupo Boticário; Rúbia Sammarco, Head de Comunicação da Pirelli; Esther Schattan, CEO da Ornare; Renata Vichi, CEO do Grupo CRM; Tania Cosentino, Presidente da Microsoft Brasil; Daniela Cachich, VP de Marketing da Ambev; Magali Leite, CEO da Espaçolaser; Silvia Massruhá, Presidente da Embrapa; Lilian Giorgi, sócia da Alvarez & Marsal; e a filósofa e escritora Djamila Ribeiro, entre outras líderes de destaque.

A noite também foi marcada pela celebração das vencedoras eleitas por votação popular, como Caroline Salazar, jornalista e ativista pioneira na conscientização sobre a endometriose no Brasil; Renata Cruppi, delegada de polícia e idealizadora do programa “Homem Sim, Consciente Também”; e Nicelle Almeida, jornalista e empreendedora, criadora da Afetiva Bolos de Rolo.

‌



Para Fabi Saad, fundadora da plataforma e apresentadora do programa Mulheres Positivas na RECORD NEWS e colunista do R7, o prêmio é mais do que um reconhecimento individual. “A cada edição, o prêmio se torna um espaço não apenas de celebração, mas de mobilização em torno de causas urgentes, como a saúde preventiva feminina, a inovação e a liderança inclusiva. Queremos mostrar que quando uma mulher prospera, toda a sociedade avança”, concluiu a empresária.

Sobre Mulheres Positivas

O Mulheres Positivas é uma plataforma que visa o desenvolvimento pessoal e profissional da mulher através de produtos e serviços digitais. O aplicativo, que pode ser baixado gratuitamente (App Store + Google Play), também está disponível para usuários da Colômbia e do México (Mujeres Positivas através da TelCel, Claro Colômbia e AT&T), na Itália como WomenPlus e em Dubai como What she Said. Nos EUA, o projeto funciona por meio de um site que conecta mulheres e fomenta encontros de negócios.

‌



O app Mulheres Positivas no Brasil oferece conteúdos e cursos gratuitos, atendimento psicológico, clube de benefícios, mentoria para mulheres, além de funcionalidades que visam maior segurança, como WhatsApp gratuito para apoio à mulher e mapa colaborativo de segurança (Caminho Delas).

Distribuído através da base de clientes da TIM Brasil e disponível para 50 milhões de mulheres brasileiras, conta com mais de 200 empresas parceiras, superando a marca de mais de 500 mil downloads. Os clientes podem utilizar o serviço sem consumo de dados móveis e é o app com o maior número de vagas afirmativas para mulheres da América Latina, oferecendo aproximadamente 230 mil vagas por dia.