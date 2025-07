Summit de Saúde Mulheres Positivas debate saúde feminina com lideranças Evento reúne seis mulheres para discutir saúde, prevenção e igualdade Mulheres Positivas|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 15h59 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h59 ) twitter

Confira a primeira edição do Summit de Saúde Mulheres Positivas

A primeira edição do Summit de Saúde do Mulheres Positivas reuniu seis mulheres influentes para discutir temas cruciais relacionados à saúde feminina. Apresentado por Fabi Saad, o evento destacou a importância de cuidar da saúde das mulheres como um passo fundamental para dignidade e liberdade.

Maria Antonieta Russo, vice-presidente de RH da Tim Brasil, enfatizou a necessidade de proporcionar oportunidades para as mulheres no âmbito da saúde. Claudia Cohn, CEO do Grupo Alta, compartilhou sua paixão por transformar a saúde global e inspirar mulheres a serem o que quiserem.

Ana Carolina Querino, representante interina da ONU Mulheres, destacou a importância de garantir igualdade de oportunidades para todas as mulheres. Aline Campos, atriz e empreendedora, compartilhou sua experiência pessoal com o HPV, ressaltando a necessidade de quebrar tabus sobre o tema.

Adriana Campaner, médica-chefe da Santa Casa de SP, explicou a importância da vacinação contra o HPV na prevenção do câncer de colo do útero. Adriana Alves, diretora de Pessoas e Culturas na Pacto Global, ressaltou a necessidade de democratizar o acesso à informação e cuidar das mulheres que cuidam de todos.

O evento proporcionou uma discussão sobre barreiras sociais e econômicas que dificultam o acesso das mulheres aos cuidados adequados à saúde e destacou a importância da prevenção e comunicação para superar esses desafios.

Assista ao vídeo - Confira a primeira edição do Summit de Saúde Mulheres Positivas

