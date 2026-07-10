A trajetória de Emar Batalha: da infância marcada pela violência ao reconhecimento na alta joalheria

Conhecida como um dos nomes principais na joalheria brasileira, a designer e empresária Emar Batalha construiu uma trajetória marcada pela superação. Antes de conquistar espaço no mercado de luxo, a designer enfrentou uma infância marcada pela violência doméstica, pela pobreza e pela fome. Após o assassinato da mãe, foi criada pela avó e começou a trabalhar ainda jovem para financiar os estudos e mudar de vida.



A carreira no setor de joias teve início em Vitória, no Espírito Santo, onde passou a comercializar peças em prata. O reconhecimento nacional veio após uma estratégia que aproximou a empresária da cantora Ivete Sangalo, que fez a divulgação das peças e ajudou a impulsionar a expansão da marca para os mercados do Rio de Janeiro e de São Paulo.



Em 2020, durante o cenário de pandemia de Covid-19, Emar criou um instituto social chamado “Alimentando o bem”, voltado ao atendimento de mulheres em situação de vulnerabilidade. O projeto, que começou com a distribuição de alimentos, evoluiu para uma iniciativa que oferece capacitação profissional, apoio psicossocial, acesso à moradia digna e ações de fortalecimento da autoestima, com foco na quebra do ciclo da pobreza e da violência.



Para a designer, o resgate da autonomia e do sentimento de merecimento é um dos principais instrumentos para transformar a realidade de mulheres em situação de vulnerabilidade e ampliar suas oportunidades de desenvolvimento.



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