A trajetória de Emar Batalha: da infância marcada pela violência ao reconhecimento na alta joalheria
Empresária conta como superou a pobreza, construiu uma marca reconhecida nacionalmente e criou um instituto voltado ao acolhimento de mulheres vulneráveis
Conhecida como um dos nomes principais na joalheria brasileira, a designer e empresária Emar Batalha construiu uma trajetória marcada pela superação. Antes de conquistar espaço no mercado de luxo, a designer enfrentou uma infância marcada pela violência doméstica, pela pobreza e pela fome. Após o assassinato da mãe, foi criada pela avó e começou a trabalhar ainda jovem para financiar os estudos e mudar de vida.
A carreira no setor de joias teve início em Vitória, no Espírito Santo, onde passou a comercializar peças em prata. O reconhecimento nacional veio após uma estratégia que aproximou a empresária da cantora Ivete Sangalo, que fez a divulgação das peças e ajudou a impulsionar a expansão da marca para os mercados do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Em 2020, durante o cenário de pandemia de Covid-19, Emar criou um instituto social chamado “Alimentando o bem”, voltado ao atendimento de mulheres em situação de vulnerabilidade. O projeto, que começou com a distribuição de alimentos, evoluiu para uma iniciativa que oferece capacitação profissional, apoio psicossocial, acesso à moradia digna e ações de fortalecimento da autoestima, com foco na quebra do ciclo da pobreza e da violência.
Para a designer, o resgate da autonomia e do sentimento de merecimento é um dos principais instrumentos para transformar a realidade de mulheres em situação de vulnerabilidade e ampliar suas oportunidades de desenvolvimento.
O Mulheres Positivas vai ao ar na RECORD NEWS toda quinta-feira, às 22h30.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Conheça a brasileira que está por trás do shopping mais lucrativo de Miami
Empresária Flavia Pacheco falou, em entrevista ao 'Mulheres Positivas', sobre a carreira internacional, diagnóstico de câncer e a importância do bem-estar
'Temos que ser donas do nosso próprio leme', diz navegadora após quatro voltas ao mundo
Em entrevista, Heloisa Schurmann fala sobre os desafios no mar e seu trabalho pela sustentabilidade
‘Prevenção é a maior solução’, diz modelo e empresária após recuperação de câncer raro
Fernanda Motta fala sobre desafios, saúde e transformações na indústria da moda
Criança precisa viver antes de consumir telas, defende a educadora Ivana Jauregui
Em entrevista ao 'Mulheres Positivas' desta quinta-feira (11), psicóloga e professora reflete sobre os desafios atuais na criação dos filhos
Empreender 'exige uma grande coragem e resiliência', afirma executiva
Cecilia Ribeiro, CMO da Avon, destaca o propósito bem definido como elemento determinante para alcançar o sucesso na criação de uma startup
Silêncio sobre violência sexual vira um pacto com o abusador, diz advogada Luciana Temer
Presidente do Instituto Liberta, ela afirma a importância de quebrar esse tabu para enfrentar o problema
'Ninguém mais aguenta ver gente metida', diz Silvia Poppovic sobre presença no digital
Comunicadora fala sobre sua trajetória na TV e desafios que enfrentou na transição para as redes sociais
'Pessoal sempre criticou', revela Aracy Wolf, dona de uma das vozes mais marcantes da TV
Empresária relembra início da carreira à frente das propagandas da iogurteira mais famosa do país
‘Não deixe de viajar por falta de companhia’, diz primeira brasileira que foi à estratosfera
Dina Barile, de 70 anos, encoraja mulheres com sua trajetória de aventuras
'Democratização de tecnologia é meu principal propósito', afirma executiva da IBM
Líder de responsabilidade social da empresa destaca como a inovação pode ser usada como ferramenta de transformação social e inclusão
'Jogo de cintura' é o segredo da gestão jovem, diz diretora da Corello
Gabriela Silvarolli, que representa a quarta geração à frente da marca, fala sobre desafios e estratégias no setor
De imigrante a líder global: diretora da Hyundai fala sobre superações e propósito da vida
Diretora de marketing da Hyundai ressalta que se tornar mãe influenciou positivamente sua carreira
‘Eu achava que era normal’, diz procuradora sobre ausência feminina em espaços de poder
Adriana Venturini destaca a importância do direito como ferramenta de transformação social no Brasil
Precisamos reforçar que o futebol feminino é realidade no país, afirma Formiga
Ex-jogadora falou sobre carreira e desafios da modalidade em entrevista ao 'Mulheres Positivas' desta quinta (2)