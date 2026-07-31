Ju Fernandes destaca escuta ativa dos clientes para revolucionar marca de panelas de luxo

O Mulheres Positivas desta quinta-feira (30) conheceu mais sobre a história de Ju Fernandes, que assumiu recentemente a função de COO da Le Creuset Latam. Por meio da escuta ativa dos clientes apaixonados pela marca, a executiva busca revolucionar a gigante dos utensílios de cozinha . Confira a entrevista na íntegra!



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