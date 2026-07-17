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Fabi Saad entrevista Lucia Rossato no 'Mulheres Positivas'; veja na íntegra

Ela é a primeira mulher em três décadas a liderar gigante da indústria farmacêutica

Mulheres Positivas|Do R7

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Figura de destaque na indústria farmacêutica, Lucia Rossato, diretora-geral da Medley, se tornou a primeira mulher a assumir a liderança da empresa em seus 30 anos de história. À frente da maior marca de medicamentos genéricos do país, ela falou sobre sua trajetória em entrevista a Fabi Saad, no programa Mulheres Positivas. Veja na íntegra!

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