Fabi Saad entrevista Lucia Rossato no 'Mulheres Positivas'; veja na íntegra

Figura de destaque na indústria farmacêutica, Lucia Rossato, diretora-geral da Medley, se tornou a primeira mulher a assumir a liderança da empresa em seus 30 anos de história. À frente da maior marca de medicamentos genéricos do país, ela falou sobre sua trajetória em entrevista a Fabi Saad, no programa Mulheres Positivas. Veja na íntegra!



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!