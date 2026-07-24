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CEO da Decolar fala sobre liderança, recomeços e crescimento profissional no 'Mulheres Positivas'

Rafaela Rezende relembra os desafios e as decisões que marcaram sua trajetória e incentiva mulheres a abraçarem novos ciclos profissionais

Mulheres Positivas|Do R7

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Referência em liderança e comércio digital, Rafaela Rezende, CEO da Decolar, compartilhou em entrevista a Fabi Saad, no Mulheres Positivas, reflexões sobre carreira, recomeços e a importância de ter coragem para encerrar ciclos que já não fazem mais sentido. A executiva também falou sobre os desafios, aprendizados e decisões que marcaram sua trajetória, inspirando outras mulheres em suas jornadas de crescimento pessoal e profissional. Confira na íntegra!

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