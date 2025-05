'Conhecimento é poder e ninguém te tira', diz Rachel Maia, primeira CEO negra do Brasil

O Mulheres Positivas desta semana recebe Rachel Maia , primeira mulher negra a ocupar um cargo de CEO no Brasil. Em entrevista a Fabi Saad, a executiva relembra a trajetória dos pais e destaca a importância da educação.



“Ele olhava um livro ou outro, pedia um livro ou outro para uma pessoa, para um técnico, e isso fez com que ele se formasse”, conta Rachel sobre o pai, que mesmo sem acesso ao ensino formal, cultivava o interesse intelectual.



Rachel também fala sobre os desafios enfrentados no mercado e os “códigos” que precisou decifrar para avançar. “O meu currículo não era suficiente para preencher aquela posição na minha época”, afirma. Por isso, buscava entender as demandas do mercado. “Mesmo quando eram notícias velhas, eu sabia falar sobre o que estava acontecendo no mundo. Informação também é poder.”



