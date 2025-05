Esporte foi a maneira que encontrei para mostrar que não era limitada, diz nadadora paralímpica

Em entrevista ao Mulheres Positivas desta quinta-feira (8), Jessica Smith, nadadora paralímpica australiana, conta sobre os desafios enfrentados por nascer sem o braço esquerdo. A paratleta relata que colocou sua primeira prótese com apenas um ano.



Ela diz ter tido problemas para se adaptar à sensação de ter duas mãos durante a infância. Enquanto se apoiava em cima do fogão para alcançar um armário acima, usando o braço mecânico, não percebeu que havia uma chaleira com água fervente no fogo. O objeto prontamente derrubou água quente nela, causando queimaduras de terceiro grau em 15% de seu corpo.



Durante a recuperação, ela lembra de ter se sentido incompetente e sofrer com o peso emocional devido à sua aparência. A natação entrou em sua vida como uma forma de rebater as suposições que as pessoas tinham a seu respeito por conta da deficiência.



Para a nadadora, seus irmãos foram uma grande ajuda para expandir suas capacidades físicas. “Meus irmãos me ensinaram a escalar uma árvore, como andar de skate, como jogar bola. Por causa desse ambiente, eu aprendi a me adaptar e encontrei a minha própria maneira de fazer as coisas. A maneira mais óbvia para eu provar para mim mesma e para o resto do mundo que eu não ia ser limitada foi através do movimento. O esporte é parte disso”, afirma Jessica.



Assista à entrevista completa, comandada por Fabi Saad diretamente de Dubai!