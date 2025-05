‘Foi um fenômeno além do que todo mundo podia esperar’, diz Karin Hils sobre grupo Rouge

No Mulheres Positivas desta quinta-feira (15), Fabi Saad recebe a atriz e cantora Karin Hils , que fez parte da banda Rouge e hoje atua no célebre musical Wicked.



A atriz conta que nasceu em Paracambi, no Rio de Janeiro , e era a mais velha de três filhos de pais separados. “Cantar era minha rota de fuga, digamos assim, daquele cenário que eu vivia na época, bastante sem oportunidades e sem estímulos”, diz. A cantora relata que teve as primeiras oportunidades de cantar em público em bares e pizzarias, e ali começou a se apresentar nas redondezas.



Karin conta que, com intermédio de uma rádio local na qual trabalhava como locutora, surgiu a oportunidade que mudou sua vida: a cantora gravou vocais para um grupo musical de Barra Mansa, cidade próxima de Paracambi, e viajou a São Paulo para divulgar o projeto da banda.



Após um tempo na cidade, Karin se inscreveu para o reality show que resultou na formação do grupo Rouge. “Ao chegar no Rouge, foi tudo do dia para noite. Quando a gente sai do programa, a sensação que eu tive foi de que eu fiquei muito famosa do dia para a noite. [...] Foi um fenômeno além do que todo mundo podia esperar.”



