'Mulheres Positivas': CEO da Ornare fala sobre os diferenciais da marca e sua trajetória

Em entrevista ao Mulheres Positivas , Esther Schattan, CEO da Ornare, compartilhou detalhes sobre sua trajetória como empreendedora e os desafios enfrentados ao longo dos anos. Engenheira formada pela Poli-USP (Escola Politécnica da Universidade de São Paulo), Esther fundou a marca em 1986 ao lado do marido, criando uma das maiores empresas de móveis sob medida do país, com sedes no Brasil, Itália, Dubai e Estados Unidos.



A empresária destacou que a Ornare surgiu em uma época em que o mercado era dominado por marcenarias e móveis planejados, tornando a proposta da marca inovadora no setor. Segundo ela, o diferencial sempre esteve em "priorizar a qualidade, o bom atendimento e o carinho com cada projeto".