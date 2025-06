Mulheres Positivas: CEO do Grupo CRM celebra ‘oportunidade de desenvolver grandes talentos’

No Mulheres Positivas desta quinta-feira (5), Fabi Saad recebe Renata Vichi, CEO do Grupo CRM, especializado em chocolates .



Renata diz que, como líder, é uma entusiasta do desenvolvimento de pessoas. “Eu comecei a minha jornada muito cedo, com 16 anos, então, já estou há mais de 27 anos nessa jornada empreendedora e tive a oportunidade de desenvolver grandes talentos”, relata.



A CEO ressalta o papel do grupo liderado por ela no emprego de mulheres . “Eu estou à frente de um grupo que é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes franqueadores do país, com três marcas: Kopenhagen, Brasil Cacau e Kop Koffee, mais de 2.000 colaboradores [...] sendo 53% do nosso quadro efetivo composto por mulheres e 57% na liderança”, completa.



O Mulheres Positivas vai ao ar na RECORD NEWS toda quinta-feira, às 22h30.