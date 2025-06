Mulheres Positivas: CMO do Nubank comenta qual tipo de profissional busca para seu time

No Mulheres Positivas da última quinta-feira (12), Fabi Saad recebeu Juliana Roschel, CMO do Nubank, reconhecida como uma das top 10 CMOs do Brasil pela revista Forbes.





Juliana relembra seus primeiros passos na área de comunicação e como a persistência nas suas decisões foram essenciais para a formação. "Acho que tudo isso mostra, do ponto de vista de resiliência de vida. Comprometimento e de resiliência, de saber que você vai ter que ir calcando o seu espaço, sempre com muito respeito pelas pessoas, com muita admiração pelas pessoas, mas com muita persistência, né? Porque não vem fácil", comenta.





Com diversas campanhas de sucesso no marketing do banco, a CMO analisa o que acha fundamental para uma profissional além de fatores técnicos. “Eu estou muito mais interessada em saber que história você está aportando de vida, que perspectiva de mundo que você tem, como é que você vai provocar, provocar no sentido construtivo. Como é que você vai estimular outros pontos de vista? Como é que você vai criticar essa rota e propor uma nova? Como é que você vai sacudir aquele nosso piloto automático? Porque a gente entra em piloto automático, invariavelmente”, finaliza a comunicadora.





