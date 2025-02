‘Mulheres Positivas’: diretora de marketing do Bradesco fala sobre sua trajetória

O Mulheres Positivas desta quinta-feira (20) contou com a participação de Nathalia Garcia, diretora de marketing do Bradesco — a primeira mulher a liderar a equipe de marketing de uma instituição financeira. Nathalia comenta um pouco de sua trajetória até chegar ao cargo. “Eu fiz toda minha vida na Bahia , os últimos dez anos é que estou aqui em São Paulo . Tudo que vem dentro da minha história traz um pouco de história para, hoje, estar onde estou.”



A diretora ainda relata um caso em que se reuniu com um dos grandes parceiros de publicidade do Bradesco e descobriu que ele não era cliente do banco. “Nesse primeiro papo, eu falei ‘como falar da gente sem experimentar?’ Eu precisava muito que ele se tornasse uma figura real, que entendesse de fato o que poderia melhorar. Aquela parceria começou ali, e hoje ele é um supercliente.”