'Mulheres Positivas': professora dos famosos dá dicas para superar bloqueio ao falar inglês

Em entrevista ao Mulheres Positivas desta quinta-feira (6), Carolina Diniz, conhecida como a “teacher dos famosos”, comentou uma pesquisa que apontou remuneração no trabalho até 60% maior para quem domina a língua inglesa . “O mercado paga mais para pessoas que falam inglês, pelas negociações. Você vai trabalhar numa multinacional, as transações são feitas em inglês. É primordial que você saiba falar o idioma que o mundo fala.”



Carol ainda deu dicas para quem tem algum bloqueio na conversação e na memorização. “Se você começa a associar o inglês a coisas positivas, com certeza você vai armazenar. [...] Inserir o inglês muito mais horas por dia no seu dia a dia faz toda diferença ”, pontuou a professora, que tem um curso gratuito no aplicativo do Mulheres Positivas – o mais acessado da plataforma.