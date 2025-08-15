ONU tem papel fundamental na articulação entre empresas e governos, diz Daniela Grelin

“O Brasil é mestre, inovador e pioneiro em uma série de tecnologias sociais, ambientais que podem e devem ser levadas para uma arena global”, comenta Daniela Grelin, diretora-executiva do Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas) no Brasil.



Ao programa Mulheres Positivas de quinta-feira (14), a profissional comenta os desafios enfrentados pelos setores público e privado no cumprimento de metas de ESG (governança ambiental, social e corporativa).



Daniela explica que a união entre empresas e o setor público é necessária para conseguir atingir metas estabelecidas como consenso pela ONU, como equidade de gênero e racial, erradicação da pobreza e proteção do meio ambiente.



Para a executiva, “a ONU tem esse papel no mundo de organizar o multilateralismo”, especialmente em um cenário com conflitos armados, econômicos e diplomáticos.



O Mulheres Positivas vai ao ar na RECORD NEWS toda quinta-feira, às 22h30.