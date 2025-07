Aula de pilates à beira-mar atrai multidão em Chicago Evento gratuito promove bem-estar e alívio da ansiedade News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 14h15 (Atualizado em 22/07/2025 - 14h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Modo zen: aula de pilates à beira-mar reúne centenas de pessoas em Chicago, nos EUA

Centenas de pessoas se reuniram em uma praia de Chicago, nos Estados Unidos, para praticar pilates com o Rise Pilates Club. Este evento gratuito foi criado para promover o bem-estar de maneira acessível. Iniciado por uma criadora e seus amigos, rapidamente ganhou popularidade nas redes sociais.

Os participantes relatam que a combinação de movimento, respiração e o cenário inspirador do nascer do sol ajuda a aliviar a ansiedade e proporciona um começo de dia mais sereno. A idealizadora está emocionada com a energia dos participantes e planeja expandir as aulas para o ambiente virtual, tornando-as acessíveis globalmente.

Assista ao vídeo - Modo zen: aula de pilates à beira-mar reúne centenas de pessoas em Chicago, nos EUA

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!