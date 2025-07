Conheça Sara, a robô social que está ajudando idosos em um residencial de São Paulo

Em um residencial na zona leste da capital paulista, a robô social Sara tem sido uma grande aliada para idosos que enfrentam desafios com a tecnologia. Ela está ajudando moradores a aprender a usar aplicativos de mensagens, realizar chamadas de vídeo e até explorar novos dispositivos nas plataformas de streaming. O objetivo do projeto é levar tecnologia, diversão e autonomia de maneira leve.



Dona Vilma, uma das participantes do projeto, compartilha que ficou "feliz" quando conheceu a Sara. Ela afirma que antes se considerava "perdida" com as tecnologias e sequer conseguia enviar uma mensagem no celular. Agora, ela se sente mais confiante e conectada. "É muito difícil você ficar excluído", acrescenta a senhora.