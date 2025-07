Castelo Guédelon une turismo e tradição com técnicas medievais na França Projeto iniciado em 1997 preserva práticas construtivas do século 13 no interior francês News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 16h25 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h25 ) twitter

Castelo Guédelon se destaca no turismo ao ser erguido com técnicas de construção medievais na França

Desde 1997, no interior da França, a construção do Castelo Guédelon revive técnicas medievais do século 13. No local, operários usam métodos e vestimentas da época para edificar o castelo. O projeto prioriza o aprendizado de habilidades quase esquecidas devido à modernização.

As técnicas incluem o preparo tradicional de argamassa e movimentação de materiais com equipamentos rudimentares. Essas práticas são documentadas e ensinadas para inspirar construções mais sustentáveis.

O castelo atrai mais de 300 mil visitantes anualmente, tornando-se um importante ponto turístico. Além disso, a iniciativa ilustra como o passado pode ecoar em práticas ecológicas futuras.

