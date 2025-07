Idoso de 90 anos desafia limites com salto de paraquedas na Carolina do Norte Ray Schehr planeja continuar suas aventuras radicais após terceiro salto News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 13h52 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h52 ) twitter

Vovô radical! Homem de 90 anos salta de paraquedas pela terceira vez na Carolina do Norte

Ray Schehr, com 90 anos, realizou seu terceiro salto de paraquedas na Carolina do Norte, Estados Unidos. Apaixonado por aventuras extremas, ele capturou a atenção nas redes sociais e anunciou que pretende continuar com novos saltos no futuro.

Schehr compartilha sua filosofia ao afirmar que “a vida não é contada pelas vezes que você respira, mas pelos momentos que tiram seu fôlego”. Sua disposição e coragem o tornaram uma figura inspiradora online, desafiando as convenções sobre idade e atividades radicais.

Assista ao vídeo - Vovô radical! Homem de 90 anos salta de paraquedas pela terceira vez na Carolina do Norte

