Moradores do Quirguistão estão usando blocos feitos com casca de arroz para construir casas

Um grupo de moradores de uma cidade no Quirguistão está usando blocos feitos com casca de arroz para construir casas mais baratas, ecológicas e bem isoladas do frio. Os blocos são compostos por 60% de casca de arroz e o restante de argila, cimento e uma cola sem químicos. O resultado é um bloco resistente como o cimento , porém mais sustentável.



A ideia surgiu quando um jovem empreendedor notou o desperdício de arroz nas produções do local, algo que passou a ser um problema crescente. Em cinco anos, ele já forneceu material para a construção de 300 casas. As pessoas que vivem nesses lares dizem que a temperatura é muito mais agradável. No inverno , a casa se mantém aquecida. E no verão , o ambiente fica mais fresco — devido à baixa condutividade térmica do arroz.



Outro ponto positivo é o baixo custo. O salário médio da população da região é de cerca de US$ 230 (cerca de R$ 1.255, na cotação atual) por mês, e com os altos preços do cimento, essa alternativa se mostrou mais acessível para quem precisa construir.