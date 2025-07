Jovem sul-coreana viraliza com roupas comestíveis feitas de macarrão Min Kyung-jin mistura design e culinária, conquistando quase 1 milhão de seguidores News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jovem viraliza ao criar roupas comestíveis com massa de macarrão na Coreia do Sul

Min Kyung-jin, uma jovem da Coreia do Sul, está chamando atenção nas redes sociais com suas criações inovadoras de roupas comestíveis feitas de massa de macarrão. Combinando suas habilidades em design com sua paixão pela culinária, ela desenvolve peças como saias plissadas e calçados em miniatura que são tanto visualmente atraentes quanto deliciosas.

O processo criativo é compartilhado online, onde Min já conquistou quase 1 milhão de seguidores. Ela destaca que as criações exigem dedicação e tempo para serem produzidas, mas são realmente comestíveis e saborosas. A culinária coreana fornece ingredientes ideais para suas obras, que têm recebido uma repercussão positiva nas redes sociais, incentivando-a a continuar inovando nesse campo único entre moda e gastronomia.

Assista ao vídeo - Jovem viraliza ao criar roupas comestíveis com massa de macarrão na Coreia do Sul

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!