Com dublagem da lenda do basquete Stephen Curry, 'Um Cabra Bom de Bola' ganha trailer em português

O filme “Um Cabra Bom de Bola”, que conta com a dublagem do astro da NBA, Stephen Curry, ganhou um trailer em português nesta quarta-feira (30). A trama gira em torno de um jovem atleta que enfrenta a pressão por ser considerado o maior jogador de basquete da história.



Um dos apelidos do protagonista é a gíria GOAT (Greatest of All Time — O Melhor de Todos os Tempos, em tradução para o português), termo que também significa “cabra” na língua inglesa, trazendo um toque de humor e alusão à aparência do personagem. O longa estreia nos Estados Unidos em fevereiro de 2026 e ainda não tem data confirmada para lançamento no Brasil.