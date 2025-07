Destroços de navio da Primeira Guerra Mundial são encontrados no Mar do Norte após 109 anos

Uma equipe de mergulhadores internacionais localizou os destroços do navio HMS Nottingham, da Marinha Real Britânica, no Mar do Norte, a cerca de 100 km da costa da Escócia. A embarcação afundou há 109 anos, após ser atingida por forças alemãs durante a Primeira Guerra Mundial .



Em abril de 2025, com base em diários de bordo e cartas náuticas, uma área foi delimitada para as buscas. Evidências do naufrágio foram descobertas em 2005, e uma expedição confirmou o achado.