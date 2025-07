Segunda família: homem se dedica ao resgate de chimpanzés há mais de 30 anos em Serra Leoa

Pouco tempo depois de se mudar para Serra Leoa , em 1988, Bala teve a vida transformada ao resgatar um filhote de chimpanzé desnutrido e desidratado que estava amarrado em uma árvore. Atualmente, o homem comanda um refúgio com mais de 120 animais órfãos , muitos dos quais sofreram traumas profundos.



Além do trabalho de reabilitação e reintrodução da espécie na natureza, o espaço é um importante centro de ecoturismo e conservação na África Ocidental. No entanto, o abrigo já enfrentou invasões durante a guerra civil no país, epidemias de ebola e Covid-19.



Recentemente, o desmatamento e a ocupação irregular da área de preservação fizeram com que Bala fechasse temporariamente o local em uma tentativa de chamar atenção do governo.