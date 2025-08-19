Museus de esgotos oferecem refúgio durante calor na Europa

O calor extremo tem levado turistas e moradores a buscarem refúgio nos corredores subterrâneos do Museu do Esgoto em Paris, França. Guiados por um engenheiro com mais de duas décadas de experiência, visitantes exploram parte dos extensos túneis da cidade. Desde sua reabertura em 2021, o museu recebe cerca de 75 mil visitantes anualmente, oferecendo um ambiente mais fresco comparado à superfície.
Viena, na Áustria, também atrai curiosos com seu sistema de esgoto. Além de transportar grandes volumes de água residual diariamente, o local foi cenário do filme clássico O Terceiro Homem, de 1949. Os passeios explicam o funcionamento da infraestrutura e abordam temas como a gestão de enchentes e a qualidade da água tratada devolvida ao rio Danúbio. A ampliação dessas instalações reflete as adaptações para enfrentar eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes.
