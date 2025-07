Nova série animada da Marvel ‘Olhos de Wakanda’ ganha trailer oficial Animação estreia em 27 de agosto com ação e espionagem inspiradas no universo Pantera Negra News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 17h45 (Atualizado em 04/07/2025 - 17h45 ) twitter

Ação e espionagem: série animada ‘Olhos de Wakanda’ ganha novo trailer oficial; assista

A série animada “Olhos de Wakanda”, inspirada no universo do Pantera Negra, lançou um novo trailer. A história foca nos guerreiros da nação fictícia de Wakanda, já conhecida por dois filmes do herói.

O diretor da produção afirmou que a série mistura elementos históricos do continente africano com uma narrativa de ação e espionagem no estilo Marvel. A estreia está programada para 27 de agosto.

Assista ao vídeo - Ação e espionagem: série animada 'Olhos de Wakanda' ganha novo trailer oficial; assista

