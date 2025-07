Clássico da literatura infantil, ‘The Cat and the Hat’ ganha trailer de versão animada para o cinema

O longa The Cat and the Hat, ou Gatola da Cartola (em português), ganhou um novo trailer. Os fãs do felino mais maluco dos livros ilustrados receberam mais uma prévia do longa , que chega às telonas brasileiras em fevereiro de 2026.



Nessa nova aventura, o gato de chapéu listrado precisa cumprir uma missão de animar dois irmãos que se mudaram para uma nova cidade. O livro original, lançado em 1957, já encantou gerações inteiras e, agora, ganha vida numa animação cheia de cor, confusão e, claro, muita imaginação.