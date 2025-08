Oasis ajuda a financiar casas de shows independentes em Manchester Parte da receita dos shows será destinada a espaços culturais locais News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 14h00 ) twitter

Apresentações do Oasis ajudam a financiar casas de shows independentes na Inglaterra

Mais de 300 mil pessoas assistiram às cinco apresentações do Oasis no Heaton Park, em Manchester. Parte da receita gerada será destinada ao financiamento de casas de shows independentes na região, somando cerca de R$ 1,8 milhão em doações. A iniciativa da prefeitura visa fortalecer a cena musical local.

A cidade viveu uma temporada intensa com cerca de 1,3 milhão de turistas atraídos por artistas como Olivia Rodrigo, Billie Eilish e Robbie Williams, além do retorno triunfal do Oasis.

