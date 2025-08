Shakira faz história ao alcançar a marca de 1 milhão de ingressos vendidos em turnê no México

A turnê mundial Las Mujeres Ya No Lloran (As Mulheres Não Choram Mais, em tradução livre para o português), da cantora Shakira , alcançou a marca de 1 milhão de ingressos vendidos no México.



A estrela colombiana realizou 26 shows no país, divididos em duas fases. Após sete apresentações consecutivas com lotação esgotada, ela retorna à capital mexicana para mais quatro shows entre agosto e setembro.



O sucesso da turnê já arrecadou US$ 130 milhões (aproximadamente R$ 715 milhões, na cotação atual) até o mês de junho. Em março, Shakira foi eleita a melhor artista pop latina entre 50 cantoras pela Billboard.