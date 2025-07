Parque Barryland na Suíça celebra cães são-bernardo Barryland oferece experiências interativas e bem-estar para cães News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 07/07/2025 - 13h58 ) twitter

Parque temático dedicado a cães da raça são-bernardo atrai turistas na Suíça

O parque Barryland, localizado em Martigny, Suíça, é dedicado aos cães da raça são-bernardo e se tornou um ponto turístico importante. Com 36 cães sob seus cuidados, incluindo filhotes e idosos, o local oferece experiências imersivas como realidade virtual e exposições interativas, além de proporcionar tratamentos de saúde e bem-estar para os animais.

Os visitantes têm a oportunidade de interagir de perto com os cães, acompanhando sessões de fisioterapia aquática e outros cuidados de saúde como massagens e fortalecimento muscular. O parque visa proporcionar conforto e longevidade aos animais, muitos dos quais participam de atividades sociais visitando hospitais e lares de idosos em todo o país.

Barryland recebeu seu nome em homenagem a Barry, um famoso cão são-bernardo que resgatou mais de 40 pessoas nos Alpes Suíços no início do século XIX. Com o avanço da tecnologia, a raça deixou de ser utilizada para resgates, mas continua a desempenhar um papel importante na sociedade através de suas interações sociais.

