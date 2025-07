Teria coragem? Fãs enfrentam ‘desafios mortais’ da série Round 6 na Indonésia

“Batatinha frita 1, 2, 3”. Com direito a contagem da temida boneca do Round 6 , fãs se reuniram em Jacarta, na Indonésia, para participar dos desafios da série. Embora as provas sejam similares à ficção, como pular corda e estações de jogos com pernas amarradas, os jogadores não enfrentam riscos reais de eliminação.



A terceira e última temporada de Round 6 acumulou mais de 60 milhões de visualizações e também foi a primeira a se destacar entre as mais assistidas na plataforma logo na estreia.