Protestos em Montmartre contra turismo excessivo após Olimpíadas Moradores de Montmartre pedem medidas para conter impacto do turismo na região News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h00 )

RESUMO DA NOTÍCIA Moradores de Montmartre protestam contra o aumento do turismo após as Olimpíadas de 2024.

Turistas têm causado lotação nas ruas e incômodos com guias utilizando alto-falantes.

O mercado imobiliário local sofreu impacto, com aluguéis subindo quase 20% em dez anos.

Autoridades analisam medidas para equilibrar o turismo e a qualidade de vida dos residentes.

Moradores de bairro parisiense protestam contra turismo em massa após Olimpíadas de 2024

Montmartre, conhecido por sua atmosfera boêmia, tornou-se um ponto turístico popular em Paris após as Olimpíadas de 2024. O aumento no turismo trouxe desconforto aos residentes, que relatam mudanças na característica do bairro e dificuldades devido ao fluxo intenso de visitantes.

As ruas antes tranquilas agora estão frequentemente lotadas de turistas, com guias turísticos usando alto-falantes, gerando incômodo. Este aumento no turismo também impactou o mercado imobiliário local, com aluguéis subindo quase 20% em uma década e muitos edifícios sendo convertidos para aluguel de temporada.

Os moradores apelaram à prefeitura por medidas que limitem o tamanho dos grupos turísticos e restrinjam o uso de equipamentos de som. Apesar de reconhecerem o problema, as autoridades locais consideram que controlar o acesso seria extremo, mas buscam soluções para equilibrar o turismo com a qualidade de vida dos residentes.

Assista ao vídeo - Moradores de bairro parisiense protestam contra turismo em massa após Olimpíadas de 2024