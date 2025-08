Quarteto Fantástico alcança sucesso bilionário nas bilheterias Filme supera arrecadação das produções anteriores do grupo de super-heróis News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h00 ) twitter

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O novo filme do Quarteto Fantástico arrecadou US$ 368 milhões globalmente em apenas duas semanas, equivalente à cerca de R$ 2 bilhões. Esse resultado supera as bilheterias dos três filmes anteriores do grupo de super-heróis. Na trama, os personagens enfrentam uma ameaça espacial enquanto equilibram suas responsabilidades como heróis e suas vidas pessoais. Este sucesso financeiro traz boas notícias para a Marvel, que busca revitalizar seu portfólio após um período de saturação do público com filmes do gênero.

