‘São Paulo vai se encantar’, promete Giuseppe Oristanio, ator que vive Guimarães Rosa em nova peça

Com meio século de palco e paixão pela arte, o ator Giuseppe Oristanio dá vida a Guimarães Rosa na peça Pormenor de Ausência , em cartaz todas as quintas-feiras de agosto no Teatro D-Jaraguá, em São Paulo.



Sob direção de Ernesto Piccolo , o espetáculo mergulha na trajetória e na humanidade do autor, considerado um dos mais importantes da história de literatura brasileira .



Em entrevista ao News das 10 desta segunda-feira (4), Giuseppe afirma que o público de São Paulo vai se encantar — e destaca que o diferencial da montagem é justamente ter Rosa, e não seus personagens, como protagonista.



“É legal a gente saber que mesmo as grandes pessoas, as pessoas famosas, as pessoas geniais, essas também têm suas fragilidades e são seres humanos como outro qualquer”, conclui.