De corais coloridos ao ‘Patrick estrela’: robô encanta com expedição no fundo do mar na Argentina

Um mundo colorido, gelado e repleto de vida a 4.000 metros de profundidade no mar da Argentina tem encantado milhares de internautas. Operado por cientistas do Instituto Schmidt, o robô submarino Sebastian está há 20 dias em expedição pelo oceano Atlântico Sul e compartilha todos os detalhes da exploração nas redes sociais.



Imagens impressionantes revelam corais vibrantes e criaturas que parecem ter saído de filmes de animação. Entre elas, uma estrela-do-mar laranja que ganhou o apelido de Patrick Estrela, em referência ao melhor amigo do Bob Esponja .



As transmissões de Sebastian contam com comentários ao vivo dos cientistas, que explicam de forma leve e divertida tudo o que está sendo registrado pela tecnologia.



Apesar dos cortes orçamentários que afetam a pesquisa científica na Argentina, o projeto segue firme e se transformou em um símbolo de resistência e paixão pela ciência.