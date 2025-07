Reencenação da Batalha de Waterloo reúne milhares na Bélgica Evento histórico revive o marco europeu que encerrou a era Napoleônica em 1815 News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h03 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h03 ) twitter

Fardas, canhões e cavalaria: reencenação da batalha de Waterloo reúne 2.500 pessoas na Bélgica

Na Bélgica, mais de 2.500 pessoas se reuniram para participar da reencenação da Batalha de Waterloo, um evento que simboliza o fim da era de Napoleão Bonaparte em 1815. Pessoas de várias nacionalidades compareceram para vivenciar essa experiência histórica europeia.

A reencenação incluiu trajes históricos, canhões e cavalaria, proporcionando uma imersão completa no período. A apresentação foi narrada por uma apresentadora francesa, detalhando cada aspecto do confronto para o público. Entre os presentes, havia visitantes de países como a República Tcheca, demonstrando o alcance internacional do evento.

Os organizadores destacam que a iniciativa visa preservar a memória do evento que alterou o curso da história europeia e incentiva a reflexão sobre seu impacto histórico. A atração anual atrai milhares de espectadores, que ao final do evento, aplaudem a performance.

Assista ao vídeo - Fardas, canhões e cavalaria: reencenação da batalha de Waterloo reúne 2.500 pessoas na Bélgica

