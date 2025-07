Clássico de Chaplin é relançado em alta resolução em comemoração ao seu centenário

A obra Em Busca do Ouro, de Charles Chaplin , foi relançada em alta resolução no último Festival de Cannes , na França, em comemoração ao centenário da comédia. Autorizada pelo escritório que cuida do acervo do ator, a nova versão em 4K do filme busca resgatar o que o público assistiu há 100 anos para honrar a história do cinema mudo.



A trama acompanha a história de Carlitos, que fica preso ao lado de um garimpeiro e de um fugitivo em uma pequena cabana durante uma nevasca no Alasca. Chaplin não gostou da versão original de 1925 e, quase duas décadas depois, reeditou-a com um corte de 16 minutos.