Michael Bay retorna à direção de ‘Transformers’ para um novo filme live-action da franquia

A trama dos robôs conhecidos como Autobots do universo de Transformers vai ganhar um novo capítulo com o retorno do diretor Michael Bay , segundo informações divulgadas por um site americano. O roteiro, inclusive, já está em desenvolvimento.



Bay foi o responsável pelos primeiros cinco filmes da franquia que se tornou um fenômeno global. Transformers: O Lado Oculto da Lua, título que fechou a trilogia original em 2011, foi o primeiro longa da saga a atingir US$ 1 bilhão em bilheteria.