Robô G1 impressiona em conferência de inteligência artificial na China Humanoide demonstra habilidades de combate controladas remotamente em Xangai News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 13h50 (Atualizado em 29/07/2025 - 13h50 )

China exibe robô humanoide lutador em conferência de inteligência artificial

Durante uma conferência de inteligência artificial em Xangai, a China apresentou suas mais recentes inovações em robótica. O humanoide G1, com 1,30 metros de altura e pesando 35 quilos, foi um dos destaques ao demonstrar suas habilidades de combate.

Equipado com luvas e capacete, o G1 entrou no ringue para exibir suas capacidades. Controlado remotamente por operadores, o robô executou movimentos de socos e chutes com equilíbrio e agilidade. Sensores garantiram que seus movimentos fossem ágeis e realistas, impressionando o público presente no evento.

Assista ao vídeo - China exibe robô humanoide lutador em conferência de inteligência artificial