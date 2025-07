Festival exibe animações clássicas para celebrar os 40 anos do Studio Ghibli; veja a programação

Em comemoração aos 40 anos do Studio Ghibli e da distribuidora Sato Company, os fãs brasileiros poderão assistir a uma maratona de animações clássicas do estúdio nos cinemas. A programação inclui 22 filmes divididos em duas partes: a primeira marcada para o dia 18 de setembro e a segunda para meados do primeiro semestre de 2026.



O aclamado longa A Viagem de Chihiro, vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2003 e considerado o nono melhor filme do século 21 pelo The New York Times, é um dos título mais aguardados na exibição. Além disso, o último filme assinado pelo diretor Hayao Miyazaki , O Menino e a Garça, é outro que deve emocionar o público nas telonas.



Até o momento, as salas de cinema confirmadas são localizadas nas cidades de Manaus, Maceió, Fortaleza, São Luís, Recife, Goiânia, Distrito Federal, Vila Velha, Uberaba, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.